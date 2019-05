Ingen sigtes for vanrøgt af heste ved Silkeborg

Dyrenes Beskyttelse anmeldte 1. maj vanrøgt af heste ved Silkeborg. Ingen stilles til ansvar i sagen.

Det har ikke været muligt for politiet at sigte nogen i sagen om vanrøgtede heste på en plantage nær Faurholtvej nord for Vrads ved Silkeborg.

Det oplyser Jesper Brøndum, politikommissær hos Særlovcentret i Viborg til TV2 Østjylland.

- Den her sag er lidt svær, og det er nogle kedelige omstændigheder. Vi har ikke kunne godtgøre ejerskabet af hestene, fordi ham der ejede hestene, er gået konkurs, siger Jesper Brøndum til TV2 Østjylland.

Efter ejeren gik konkurs blev ejendommen og de 100 hektar, som hestene græssede på, overtaget af et advokatfirma.

- Man har ikke kunnet rejse en sigtelse, fordi man ikke kan afgøre, hvem der har brudt dyreværnsloven på det tidspunkt, hvor det er gået galt. Man skal have en ond hensigt, og det har vi ikke kunnet bevise, siger Jesper Brøndum.

Det var Dyrenes Beskyttelse, som anmeldte vanrøgten af hestene til politiet 1. maj.

Dyreværnschef Yvonne Johansen fra Dyrenes Beskyttelse fortalte tirsdag til Ritzau, at hestene var udsultet, og der lå flere kadavere af døde heste på arealet.

Jesper Brøndum oplyser til TV2 Østjylland, at det ikke har været muligt at finde ud af, hvornår vanrøgten begyndte.

- De to parter har fra hver sin side haft en formodning om, at den anden part tog ansvaret for hestene, og derfor er hestene blevet glemt, siger han.

Han oplyser også, at den tidligere ejer har oplyst, at der tidligere har gået 25 heste på plantagen, men der var kun 5-8 tilbage.

Jesper Brøndum oplyser også, at advokatfirmaet har taget affære, efter de blev bekendte med de afmagrede heste.

Hestene er en del af et naturplejeprojekt på Faurholtvej i Silkeborg Kommune, hvor de er blevet sat på plantagen for at holde vegetationen nede.

Ifølge politikommissæren har hestene dog ikke været kommunens ansvar.

- Kommunen ejer 5 af de 100 hektar, som hestene har græsset på, men det har de lejet ud til den tidligere ejere, og de har intet med sagen at gøre, siger Jesper Brøndum.

/ritzau/