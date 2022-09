Ingen udsættelse: MitID sætter ældre uden mobil i knibe

Den kommende tid kan blive besværlig for borgere, der vil bruge kodelæser eller kodeoplæser til MitID, hvis de ikke har en mobiltelefon.

Fra 1. november skal alle kunder nemlig bruge deres MitID til at identificere sig, når de køber varer på nettet.

Men hvis man bruger kodelæser eller kodeoplæser og ikke kan identificere sig ved hjælp af en sms-kode på telefonen, er det ikke muligt at foretage køb online.

Det findes der først en løsning på i begyndelsen af 2023, har avisen Politiken beskrevet.

Hos Ældre Sagen mener man, at bankerne skal udskyde implementeringen af MitID, indtil der er fundet "en tilfredsstillende løsning", siger direktør Bjarne Hastrup.

- For dem, der ikke har det (en mobiltelefon, red.), der vil jeg sige, at de bliver digitalt udelukket. Det mener jeg ikke, at man kan tillade sig overfor en hel befolkningsgruppe, som klart har behov for nethandel, tilføjer han.

Det er dog ifølge Finans Danmark ikke en mulighed.

Michael Busk-Jepsen forklarer, at implementeringen allerede er udskudt en gang tidligere på grund af pres i Borgerservice.

I samme ombæring gav Finanstilsynet bankerne et påbud om, at de ikke må give adgang til bankerne med NemID nøglekortet efter den 31. oktober i år.

- Bankerne har i forlængelse heraf fået draget den naturlige konsekvens at helt lukke ned for NemID i bankerne den 31. oktober i år.

- Det skal også ses i lyset af vores generelle ønske om at holde fast i overgangen til MitID med alle de generelle sikkerhedsforbedringer, som MitID giver.

- Så lukkedatoen her den 31. oktober i år, den står fast i forhold til bankerne, siger Michael Busk-Jepsen.

Han beklager, at de berørte må vente på en løsning.

Ifølge Finans Danmark er det i dag omkring 0,5 procent af de samlede transaktioner, der bliver godkendt med en nøgleviser eller nøgleoplæser i NemID-regi.

Ældre Sagen har ikke tal på, hvor mange af deres medlemmer, som handler over nettet. Men ifølge Bjarne Hastrup er der tale om et stigende antal.

Henrik Theil, der er chefkonsulent i Dansk Erhverv indenfor digital handel, forklarer, at situationen også kan skabe problemer for netbutikkerne.

- Det vil - ud over at man taber købet i netbutikken - sandsynligvis også give en hel del henvendelser til netbutikken, hvor man har sure kunder, som ikke kan forstå, hvorfor de ikke kan betale, siger han.

/ritzau/