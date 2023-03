Ingeniør: Ikke nok at frabede sig hop på fantribune i Parken

Det er ikke realistisk, når FC København frabeder sig, at fodboldholdets tilhængere laver koordinerede hop på Sektion 12 på B-tribunen i Parken.

Der skal mere til.

Sådan lyder vurderingen fra Henrik Mørup. Han er civilingeniør og Danmarks Ingeniørforenings specialist i bærende konstruktioner.

- Man kan ikke påbyde en flok tilskuere, at de ikke må hoppe i takt. Eller, det kan man selvfølgelig godt, men jeg er meget usikker på, om det bliver efterlevet, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Meddelelsen fra FC København blev offentliggjort på klubbens hjemmeside lørdag forud for en hjemmekamp søndag mod Viborg FF.

FC København har frabedt sig hop på tribunen efter en rapport fra Rambøll om tribunens tilstand. FC København understreger, at der ikke er nogen fare ved at opholde sig på tribunen.

Det samme gør Rambøll, som anbefaler, at man undgår koordinerede hop på tribunen, indtil yderligere undersøgelser er lavet.

Undersøgelsen fra Rambøll viser, at belastningen under en hjemmekamp mod AaB i slutningen af februar "i korte sekvenser overskred de normer, som blev anvendt ved Parkens etablering i 1990".

Henrik Mørup understreger, at han ikke har set rapporten. Derfor kan han ikke komme med en præcis anvisning.

- Enten kan man lukke tribunen helt, eller også kan man sige, at på det tilskuerafsnit, hvor der er problemer, der må der kun være et mindre antal tilskuere, end det der ellers ville være. Så altså halvt så mange. Eller hvad der nu skal til, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Henrik Mørup har et umiddelbart bud på, hvad der kan være galt.

- Nu har jeg ikke set rapporten, men jeg gætter på, at det er tribuneelementerne, der giver sig til at svinge kraftigt, når folk hopper i takt, siger han.

- Og der kan jo så ske det, at hvis man bliver ved med at påvirke det med den samme frekvens, som er omtrent den samme som egenfrekvensen, så kan det pågældende tribuneelement bryde sammen til sidst, tilføjer han.

Han siger samtidig, at der er flere måder, hvormed man kan forstærke tribunen, så man undgår problemet.

Ritzau har spurgt Rambøll om en kommentar, og om det er muligt at se rapporten. Rambøll ønsker ikke at kommentere og heller ikke at udlevere rapporten.

/ritzau/