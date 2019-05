Ingeniørstuderende opfinder insekttællende robot

To ingeniørstuderende har bygget en insekttællende robot, der kan være med til at overvåge naturens udvikling.

To ingeniørstuderende på Aarhus Universitet har i forbindelse med deres bachelorprojekt udviklet en robotarm, der kan artsbestemme og optælle insekter på et splitsekund.

Når robotten identificerer forskellige arter af insekter, kan det bruges til at finde ud af blandt andet naturkvaliteten i vandløb og søer og udviklingen i miljøet i forbindelse med klimaforandringerne.

Det fortæller Toke Thomas Høye, der er seniorforsker på Institut for Bioscience på Aarhus Universitet.

Han er idémand og har været projektleder i forbindelse med de to studerendes arbejde i udviklingen af robotarmen.

- Inden for nogle dele af miljøovervågning kan man indsamle insektarter, som er en måde at finde ud af kvaliteten i dele af miljøet heriblandt vandløb og søer, siger Toke Thomas Høye.

- Så kan man vurdere, om søen eller åen har det godt. Det er noget, eksperter plejer at undersøge selv, men det er ret langsommeligt og omkostningsfuldt. Selve projektet har været i gang længe.

Det er Thomas Lyhne, der sammen med bachelorkammeraten Kristoffer Løwenstein har udviklet robotten ud fra et tidligere projekt, hvor forskere ikke havde taget det næste skridt ved at bygge robotarmen.

- Vi ville hjælpe med at bygge sådan en robot, fordi der har været mangel på at kunne identificere dem hurtigt og teknisk, siger Thomas Lyhne.

- Den kan identificere meget små insekter, og det kan være svært at gøre manuelt på en effektiv måde, siger han.

Selv om Thomas Lyhne og Kristoffer Løwenstein afleverede deres bachelorprojekt i efteråret, videreudvikles der stadig på robotten.

Lige nu kan robotten identificere et par hundrede arter, og derfor arbejdes der på at træne den til at kunne identificere flere dyr.

- Nu gælder det om at optimere den tid, det tager at identificere det enkelte insekt, for det betyder meget, om det taget et minut eller et sekund, siger Toke Thomas Høye.

/ritzau/