Inger Støjberg: Jeg er forberedt til tænderne

Inger Støjberg tror fortsat på, at hun bliver frifundet af Rigsretten.

Det siger hun torsdag formiddag på vej ind til det første retsmøde i sagen, der skal afgøre, om hun har iværksat og fastholdt en ulovlig instruks om adskillelse af asylpa.

- Nu får vi lov til at komme helt i dybden med den her sag, og det ser jeg meget frem til.

- Jeg er forberedt til tænderne. Det er hele forsvarsholdet også.

- Vi kan jo kun vide, hvad vi selv kommer med, men jeg er meget fortrøstningsfuld, siger hun.

Inger Støjberg understreger, at hun ser frem til, at sagen bliver behandlet i det, hun kalder ordentlige rammer.

13 højesteretsdommer og 13 politisk udpegede dommere skal i løbet af 38 planlagte retsmøder tage stilling til sagen. Dommen forventes at falde inden jul.

Spørgsmål: Står og falder din politiske karriere med den her sag?

- Nu skal vi lige i gang. Det er ærligt talt ikke min politiske karriere, jeg tænker på i dag.

- Det jeg tænker på nu, er at komme ind og redeligt, godt og roligt at komme til bunds i denne her sag, siger Inger Støjberg.

