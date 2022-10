Søren Pape Poulsen skal give op på to centrale dele af sin skatteplan, hvis Støjberg skal pege på ham.

Inger Støjberg kommer med to krav til Pape og Ellemann

Danmarksdemokraterne vil kun gøre Søren Pape Poulsen (K) eller Jakob Ellemann-Jensen (V) til statsminister, hvis de indfrir to konkrete krav.

Det skriver Berlingske.

Kravene lyder, at væksten i det offentlige forbrug skal følge demografien, og at en kommende blå regeringen ikke må arbejde på at afskaffe topskatten.

Det er krav, som er i direkte modstrid med centrale dele af De Konservatives omdiskuterede skatteplan.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Derfor kommer vi heller ikke til at støtte en borgerlig regering, som ikke forpligter sig til at løfte velfærden med som minimum det demografiske træk i den kommende valgperiode, siger Inger Støjberg blandt andet interviewet med Berlingske.

Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne har endnu ikke peget på, hvem partiet helst ser som statsminister efter det kommende valg, som med stor sandsynlighed bliver udskrevet inden længe.

Men selv om de to krav går imod Papes plan, mener Inger Støjberg ikke, at det er ensbetydende med, at Danmarksdemokraterne må pege på Jakob Ellemann-Jensen.

- Jeg har set De Konservatives økonomiske plan, som de går til valg på. Men det er langt fra det samme som at sige, at Pape ikke vil være statsminister, hvis han ikke får de ting gennemført, siger Inger Støjberg.

Hun vil ikke sige noget om, hvorvidt hun foretrækker Søren Pape Poulsen fremfor Jakob Ellemann-Jensen, hvis den konservative formand giver efter for partiets krav.

Inger Støjberg påpeger dog, at hun kun har ét ultimativt krav, og det er, at det bliver en borgerlig statsminister efter næste valg.

Jakob Ellemann-Jensen siger til avisen, at han tror, at Venstre og Danmarksdemokraterne kan få et godt samarbejde efter næste valg.

I en skriftelig kommentar skriver De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, at hun er sikker på, at partierne nok skal kunne finde hinanden.

I den seneste måling fra analyseinstituttet Voxmeter står Inger Støjberg og hendes parti til at få 15 mandater.

Selv om valget endnu ikke er udskrevet, har hun allerede meldt ud, at hun vil gå efter at få Danmarksdemokraterne med i en regering.

/ritzau/