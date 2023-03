Inger Støjbergs parti åbner nu for medlemskab

Danmarksdemokraterne åbner nu for, at borgere kan melde sig ind i partiet.

Det siger formand Inger Støjberg (DD) til radioprogrammet Mandat på Radio4.

Hidtil har det kun været muligt at være "venner af partiet" ved at betale et støttebeløb på 250. Men nu kan interesserede borgere altså melde sig ind i som medlem af Danmarksdemokraterne.

- Vi tager nu de næste skridt til at blive et rigtigt parti, siger Støjberg til Radio4.

- Vi har siden stiftelsen oplevet en enorm interesse for at kunne bidrage til at bygge partiet op lokalt. Både i form af en egentlig medlemsorganisation og ved, at vi nu bliver repræsenteret i kommunalbestyrelserne i 20 byråd i hele Danmark, siger Støjberg.

Meldingen kommer på dagen, hvor den tidligere næstformand for Venstre fylder 50 år.

/ritzau/