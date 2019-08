Støjberg bliver retsordfører efter at misse toppost i Venstre

Den tidligere udlændinge- og integrationsminister forsøgte mandag at blive en del af gruppeledelsen uden held.

Inger Støjberg (V) bliver Venstres retsordfører, oplyser partiets pressetjeneste. Her vil hun kæmpe for en stram retspolitik.

- Nu skal jeg i stedet være retsordfører, og jeg vil selvsagt bruge den plads til at kæmpe for en meget stram retspolitik med konsekvens over for bander og kriminelle udlændinge, siger hun til DR.

Hun oplyser desuden, at hun vil fortsætte sit arbejde med udlændingepolitik, i og med at hun har fået en plads i udlændinge- og integrationsudvalget.

Den tidligere udlændinge- og integrationsminister blev tidligere på ugen vraget til toppost i Venstres folketingsgruppe. Hun forsøgte mandag at blive en del af gruppeledelsen, men måtte se sig slået af Sophie Løhde til posten som gruppenæstformand.

- Jeg stillede op for at blive en del af ledelsen, fordi jeg mener, at det er vigtigt at sikre en balance - ikke mindst i udlændinge- og værdipolitikken, skrev Støjberg på Facebook efter et døgns tavshed om valget af gruppens ledelse.

Tidligere minister, gruppeformand og nuværende medlem af Europa-Parlamentet Søren Gade (V) har udtrykt bekymring over, hvem der skal repræsentere Støjbergs linje på udlændingeområdet i gruppeledelsen.

Det samme har Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl. Han er bekymret for, at Venstre har gang i et kursskifte på området.

Fravalget af Støjberg er ifølge flere politiske kommentatorer et billede på, at tilhængerne af en stram udlændingepolitik har fået det sværere i Venstre.

Mandag blev Jakob Elleman-Jensen og Kristian Jensen foruden Sophie Løhde valgt ind i Venstres ledelse. De blev henholdsvis politisk ordfører, gruppeformand og gruppenæstformand.

Torsdag står ordførerskaberne i Venstre således klar. Mads Fuglede fortsætter på posten som udlændinge- og integrationsordfører i Venstre.

Af andre poster kan det nævnes, at Karsten Lauritzen bliver forsvarsordfører, Tommy Ahlers bliver erhvervsordfører, og Ulla Tørnæs bliver uddannelses- og forskningsordfører.

/ritzau/