Inger Støjberg stiller op som næstformand i Venstre

Retsordfører Inger Støjberg vil være næstformand og støtter Jakob Ellemann-Jensen som Venstres næste formand.

Inger Støjberg stiller op som næstformand for Venstre, når partiet 21. september afholder ekstraordinært landsmøde.

Det fortæller hun onsdag til Skive Folkeblad.

- Jeg har besluttet mig for at stille op som næstformand for Venstre, siger Inger Støjberg, der er partiets retsordfører.

Hun siger samtidig, at hun "bakker 110 procent op" om politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen, som tirsdag aften annoncerede, at han vil være Venstres formand.

- Han bliver den helt rigtige formand. Alle kan se, at Venstre har været igennem en svær tid med uro og fløjdannelser.

- Og jeg ved, at der i alle dele af Venstre nu er et ønske om samling og om at komme positivt videre, siger Inger Støjberg til Skive Folkeblad.

Lørdag i sidste uge trak Lars Løkke Rasmussen sig som formand for Venstre, mens Kristian Jensen meddelte, at han forlader posten som næstformand.

Det skete efter en voldsom august for det største parti i blå blok.

Lavinen begyndte at rulle, da Kristian Jensen i et interview med Berlingske undsagde Lars Løkke Rasmussens idé om et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet, som blev lanceret under valgkampen.

Herefter eskalerede uroen, og til sidst var der så stor utilfredshed med Løkke og Jensen i Venstres bagland, at de måtte trække sig.

Netop et SV-regeringssamarbejde skød Jakob Ellemann-Jensen ned tirsdag i et interview med Jyllands-Posten.

- Jeg er fuldstændig enig med Jakob om det, siger Inger Støjberg til Skive Folkeblad.

- Venstre fik efter valget en dør i hovedet af Mette Frederiksen (statsminister, S, red.). Og vi er et borgerligt parti, siger hun.

Inger Støjberg var i forrige valgperiode fra 2015 til i år udlændinge- og integrationsminister, hvor hun markerede sig som fortaler for en meget stram udlændingepolitik.

Hun kom blandt andet under beskydning i sagen om adskilte asylpar, hvor hun blev beskyldt for bevidst at iværksætte en ulovlig praksis.

