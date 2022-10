Inkluderende eller "åndssvagt"? Flere organisationer skifter fra formand til forperson

KFUM-Spejderne har fået sin første forperson og næstforperson. På landsmødet i september blev det nemlig med et lille flertal besluttet at gå bort fra kønnede titler som formand og forkvinde, skriver organisationens forperson, Tobias Simonsen, og næstforperson, Dorthe Mølvig, i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad i dag.

”Vi gjorde det, fordi vi mener, det er vigtigt for at tilpasse og udvikle os. Hænger vi fast i gamle begreber, som de unge ikke kan se sig selv i, risikerer vi ubevidst at ekskludere nogen,” siger Dorthe Mølvig.