Insektdyrlæger skal redde melorme og fårekyllinger

Københavns Universitet er med i internationalt projekt om at uddanne verdens første insektdyrlæger.

Der findes dyrlæger, som vi kender dem, der passer på hunde, katte og papegøjer. Men nu skal de første insektdyrlæger uddannes, og de skal som et samlet hold være med til at passe på bestande af melorme, fårekyllinger og fluer.

Københavns Universitet er en del af projektet, der involverer studerende fra lande over hele verden.

Konkret skal der ansættes tre ph.d.-studerende på universitet i Danmark, mens der på universiteter i andre lande bliver ansat 12 andre studerende, som skal udgøre holdet af insektdyrlæger.

Ifølge Jørgen Eilenberg, professor på institut for plante- og miljøvidenskab på Københavns Universitet, kan det blandt andet bidrage til den grønne omstilling at passe godt på insekterne.

- Vi har mærket en stærkt stigende interesse fra studerende på Københavns Universitet for det her emnefelt. Det er ved at gå op for folk, at der er en pointe i at producere insekter til foder, og derved kan insekterne give deres bidrag til en lidt mere bæredygtig verden.

- Hele pointen er, at vi uddanner folk, der kan blive bedre til at bistå med at afdække sygdomme i insektproduktion og kan hjælpe med at forhindre eller bekæmpe det, siger Jørgen Eilenberg, der kalder projektet "meget stort" for Københavns Universitet at være en del af.

De virus- og svampesygdomme, der kan ramme insekter, ligner nemlig ikke dem, der kan ramme almindelige husdyr.

Og der er ikke nok viden på området, som det ser ud i dag, mener Jørgen Eilenberg.

- Det kan give kæmpe produkttab, siger han.

Der er dog ikke tale om, at man insektdyrlægerne skal behandle den enkelte fårekylling eller melorm. Nej, insekterne skal behandles som samlede bestande.

Der produceres i EU i cirka 6000 ton insekter om året til foder og fødevarer. Branchen forventer ifølge Københavns Universitet, at tallet vil stige til mere end en million ton i 2028.

/ritzau/