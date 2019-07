Instagram: Selvmordsbreve er en svær balance at vurdere

Et afskedsbrev fra kendt blogger har fået flere danske organisationer til at rejse skarp kritik mod Instagram.

Youtuber, blogger og reality-deltager Fie Laursen lagde lørdag et selvmordsbrev op på Instagram, hvor hun tog afsked med sine 335.000 følgere.

Afskedsbrevet lå på det sociale medie i knap to døgn, inden det mandag omkring middag blev fjernet. Opslaget fik omkring 30.000 kommentarer og 8000 likes.

Broren til Fie Laursen, Boris Laursen, oplyste i weekenden - også på Instagram, at Fie Laursen er udenfor livsfare.

Afskedsbrevet har fået flere danske organisationer til at rejse skarp kritik mod Instagram, der er ejet af Facebook.

Blandt andet Livslinjen, der tilbyder telefonisk rådgivning til selvmordstruede, har sagt til Politiken, at opslaget burde være taget ned langt hurtigere, da det kan præge andres adfærd og risikoen for efterligning bliver højere.

Men ifølge Instagram kan det være en svær balance at vurdere, hvorvidt mental sundhed og selvmord hører til på sociale medier. Det siger Tara Hopkins, der er chef for Instagram Public Policy EMEA, i en skriflig kommentar.

- Vi tilstræber at finde den svære balance mellem, at folk kan dele deres kamp med mental sundhed, hvilket kan hjælpe dem til at få støtte, samtidig med at man beskytter enhver, der kan blive påvirket af at se denne type indhold.

- I nogle tilfælde, hvis vi mener, at der er risiko for skade for andre, der måske ser det, fjerner vi indholdet helt, siger Tara Hopkins.

Instagram ønsker ikke at oplyse, hvorvidt det var Fie Laursen selv eller det sociale medie, der mandag pillede opslaget ned.

- Af hensyn til privatlivet kan vi ikke kommentere individuelle konti, men når vi modtager anmeldelser om selvskader eller selvmord, sender vi en besked til kontohaveren med oplysninger om, hvor du kan få hjælp og vil kontakte lokale myndigheder, hvis det er relevant, siger Tara Hopkins.

- Vores tanker er med Fie og hendes familie på dette svære tidspunkt, skriver hun desuden.

/ritzau/