Institut for Menneskerettigheder finder 25.000 fejl i handicapsager

Institut for Menneskerettigheder har i et nyt notat gennemgået klager til Ankestyrelsen på voksenhandicapområdet og fundet over 25.000 fejl.

Det skriver Politiken torsdag.

Fejlene er fundet i sager fra 2014 til 2022. Det kan for eksempel være sager om hjælp til genoptræning, ledsagelse eller hjælpemidler.

De 25.089 fejl, som Institut for Menneskerettigheder har fundet, falder i to grupper. I 6605 sager fandt Ankestyrelsen, at afgørelsen var direkte forkert.

I 18.484 sager var der tale om, at sagen blev hjemvist. Det vil sige, at den blev sendt tilbage til kommunen, fordi der var fejl i sagsbehandlingen eller manglende oplysninger.

Begge dele er problematiske for retssikkerheden, mener Rasmus Brygger, som er ligebehandlingschef i Institut for Menneskerettigheder.

- Vi kan frygte, at de 25.000 fejl kun er toppen af isbjerget. Det kræver overskud at klage, så der kan ligge sager, som burde være omgjort, men som der aldrig bliver klaget over, siger han til Politiken.

Institut for Menneskerettigheder har i notatet også opgjort, at 14.357 af de fejlbehæftede sager handler om hjælp, som ikke kan betales tilbage til borgeren.

Hvis borgeren for eksempel ikke har fået et hjælpemiddel eller ledsagelse ud af hjemmet, kan borgeren ikke få hjælpen med tilbagevirkende kraft, men vil have levet uden hjælpen og vil have oplevet det, instituttet kalder et "velfærdstab", skriver avisen.

Formanden for Kommunernes Landsforenings socialudvalg, Ulrik Wilbek (V), påpeger i en skriftlig kommentar til Politiken, at klagesagerne udgør et lille udsnit af de tusindvis af sager, kommunerne afgør, og at nogle af de sager, som sendes tilbage til kommunen, alligevel i sidste ende falder ud til kommunens fordel, så borgeren ikke har mistet hjælp.

Når det gælder ydelser, som borgeren ikke kan kompenseres for, påpeger Ulrik Wilbek, at de ofte får en anden ydelse, mens sagen behandles.

Alligevel medgiver han overfor Politiken, at det "aldrig er godt nok, når sager bliver omgjort."

