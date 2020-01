Institut for Menneskerettigheders direktør stopper efter 11 år

Direktør Jonas Christoffersen forlader Institut for Menneskerettigheder. I stedet starter han advokatfirma.

Institut for Menneskerettigheder skal se sig om efter en ny direktør, for direktør Jonas Christoffersen har valgt at stoppe.

Til marts fratræder Jonas Christoffersen stillingen som direktør. Det gør han for i stedet at arbejde som advokat. I 11 år har Jonas Christoffersen været i front i arbejdet med menneskerettigheder.

- Der har været en udvikling i retning af en stigende politisk modvilje mod menneskerettighederne. Den modvilje har jeg oplevet som stigende over årene.

- Så har der været en periode, hvor det er gået lidt ned ad bakke. Men der kommer igen signaler fra den nye regering om, at man også vil tage fat på nye spørgsmål om retssikkerhed, siger Jonas Christoffersen.

Han oplever dog, at danske politikere og befolkningen langt hen ad vejen er meget positivt indstillet over for menneskerettighederne. Dog indtil et punkt, hvor de alligevel bliver modstandere.

- Det gør folk på forskellige tidspunkter, og med forskellig iver er man modstander af konkrete menneskerettigheder. Det har i mange år handlet om udlændinge og styrket kriminalitetsbekæmpelse, siger Christoffersen.

Løbende engagerer Institut for Menneskerettigheder sig i enkeltsager. Især en sag - den såkaldte Slagelse-sag - har påvirket Jonas Christoffersen.

I sagen fik tre søstre, der i årene 1999-2005 blev misbrugt af faren i en plejefamilie, i 2017 i Østre Landsret tilkendt hver 100.000 kroner i erstatning fra Slagelse Kommune.

- At man lod de rædsler, de har været udsat for, være upåtalt fra kommunens side, det var helt horribelt, at det kan foregå i Danmark.

- Det påvirkede mig meget at se den måde, man fra kommunens og Kommunernes Landsforenings side kæmpede imod at anerkende de overgreb og krænkelser, de var udsat for, siger Jonas Christoffersen.

Bestyrelsesformand i Institut for Menneskerettigheder Dorthe Elise Svinth takker Jonas Christoffersen for hans indsats og resultater. Hun mener, at han har haft "afgørende betydning" for udviklingen af instituttet.

Jonas Christoffersen skal arbejde i et nyt advokatkontor, som han har stiftet sammen med advokat René Offersen.

Advokatfirmaet vil fokusere på principielle og komplekse retssager, og Christoffersen vil også arbejde med menneskerettigheder.

