Institut: Stemmeret til umyndiggjorte godt for demokratiet

Det er rigtig vigtigt, at regeringen vil ændre reglerne for værgemål, mener Institut for Menneskerettigheder.

Regeringen vil ændre loven om værgemål, og dermed give personer med eksempelvis hæmmet psykisk udvikling stemmeret til folketingsvalg.

Det skriver DR tirsdag.

Og forslaget bliver taget rigtig godt imod af flere fagorganisationer.

- Det er rigtig vigtigt, at regeringen nu foreslår at give en gruppe mennesker under værgemål stemmeret. Det er en stor sejr for demokratiet, siger Thorkild Olesen, der er formand for Danske Handikaporganisationer, i en meddelelse.

- Mennesker med handicap vil leve et liv ligesom alle andre og være en del af fællesskabet. Det kræver, at man har en stemme i demokratiet, siger han.

Også ligebehandlingschef i Institut for Menneskerettigheder Maria Ventegodt mener, at det er rigtig godt - både for den enkelte, der får ret til at stemme - men også for det danske demokrati.

- Vi har hele tiden sagt, at det er i strid med menneskerettighederne, at man fratager mennesker retten til at stemme, fordi de har et værgemål.

- Det hører fortiden til, at man på den måde skal kunne være en særlig god og dygtig borger for at få ret til at stemme, siger hun.

I dag er knap 2000 danskere frataget deres stemmeret til folketingsvalg.

Det skyldes, at de har brug for at få andre til at styre deres økonomi og derfor har mistet deres retlige handleevne.

Regeringen vil med sit forslag ændre værgemålsloven, så værgemål i højere grad kan skræddersys til det enkelte menneske og begrænses til det, der er absolut nødvendigt.

Hos fagforeningen for socialpædagoger siger formand Benny Andersen, at i dag er "en stor dag".

- I Socialpædagogerne har vi længe arbejdet for, at mennesker med for eksempel udviklingshæmning skal have samme demokratiske rettigheder som andre.

- Det er en anerkendelse af, at det er ligeværdige borgere, siger han i en meddelelse.

Ifølge DR skal lovforslaget i høring tirsdag. Lovændringen forventes at træde i kraft i januar 2019.

/ritzau/