Institut: Uklart lovudkast kan indskrænke ytringsfrihed

Regeringens lovudkast mod koranafbrændinger er uklart, og håndhævelsen kan gå for vidt i forhold til ytringsfriheden.

Det skriver Institut for Menneskerettigheder i en pressemeddelelse.

I et høringssvar skriver instituttet, at lovudkastet kan indføres inden for rammerne af menneskeretten, men at det vil indskrænke ytringsfriheden og i sin nuværende form er så uklart, at der kan opstå tvivl om, hvordan loven konkret skal håndhæves.

- Lovudkastet åbner for kriminalisering af meget forskellige handlinger og omfatter både politiske og kunstneriske ytringer. Det kan gå for vidt i forhold til menneskeretten, og det forholder lovudkastet sig ikke til, siger Louise Holck, direktør for Institut for Menneskerettigheder, i pressemeddelelsen.

Det fremgår ikke af lovudkastet, at håndhævelse af loven i nogle tilfælde kan være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, lyder det.

Lovudkastet giver heller ingen nærmere anvisninger på, hvordan myndigheder og domstole skal beskytte menneskerettighederne, når loven anvendes.

Det kan gå ud over retssikkerheden, hvis hverken domstole, politi eller borgere præcist ved, hvornår loven er overtrådt, mener instituttet.

- Når loven er uklar, er jeg bekymret for, at flere vil være tilbageholdende med at ytre ellers lovlig magt- og religionskritik af frygt for straf, siger Louise Holck.

Lovforslaget bør desuden præcisere, hvordan den grundlovssikrede ytrings- og forsamlingsfrihed beskyttes, hvis politiet griber ind i for eksempel en demonstration med henvisning til bestemmelsen, skriver instituttet.

