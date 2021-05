Instrukskommissionen korrigerer sig selv om embedsmænds rettigheder

Kommissionen korrigerer torsdag sin vurdering af embedsmænds ansvar for at sige fra over for ulovlige ordrer.

Instrukskommissionen har med et nyhedsbrev torsdag ændret på sin vurdering af de rettigheder, som embedsmænd har, hvis de modtager en tjenestebefaling, som er ulovlig, men ikke klart ulovlig.

Det skriver Dagbladet Information og DR.

Den gængse opfattelse har været, at embedsmænd har en ret til at sige fra, når der udstedes ulovlige ordrer.

Men det var bare ikke sådan, kommissionen skrev i sin beretning om embedsmændenes rolle i sagen om adskillelse af asylpar, som udkom sidst i april.

Her skrev kommissionen tværtimod, embedsmandens lydighedspligt vejer tungest.

Men efter at DR og Information har villet beskrive, hvordan kommissionens retlige vurdering risikerede at indsnævre embedsmænds muligheder for at sige fra over for ulovlige ordrer, har kommissionen udsendt en "præcisering".

Heri beskriver kommissionen en gråzone mellem klart ulovlige ordrer og ordrer, hvor der kan være tvivl om lovligheden.

- Der kan således opstå situationer, hvor embedsmanden – afhængig af styrken af den tvivl, der kan rejses om ordrens lovlighed – i tillæg til sin advarselspligt har en ret (men ikke en pligt) til at sige fra, skriver kommissionen.

Embedsmænd har altså i visse situationer ret til at sige fra over for eksempelvis en minister, der udsteder en ordrer, hvis embedsmanden har en begrundet tvivl om, hvorvidt ordren er lovlig.

