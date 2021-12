Instruktør bag Flugt turde ikke drømme om at være Oscar-bud

Hvad der ifølge filminstruktør begyndte som et lille projekt for otte år siden, er nu i spil til en Oscar.

Filminstruktør Jonas Poher Rasmussen er stolt over, at hans film "Flugt" er i spil til mindst to af de eftertragtede oscarstatuetter til foråret.

Det siger han, efter at det tirsdag aften er kommet frem, at "Flugt" kan blive nomineret i oscarakademiets kategorier Bedste Internationale Film og Bedste Dokumentar.

- Det har været en vild tur. Det startede som et lille projekt for otte år siden, og så er det vokset sig større. Ingen havde forestillet sig, at vi skulle være her, hvor vi er nu, siger han.

Det er umuligt for instruktøren at sige, hvilken af kategorierne der ville betyde mest for ham at blive nomineret i.

- Filmen er en dokumentar, og jeg er uddannet dokumentarist, så det betyder selvfølgelig meget at være et bud i den kategori.

- Men at være et bud i Bedste Internationale Film er også noget helt særligt, da man repræsenterer sit land, siger Jonas Poher Rasmussen.

Sidste år modtog den danske film "Druk" prisen for Bedste Internationale Film ved oscaruddelingen.

Men for Jonas Poher Rasmussen er det uden sammenligning, da han mener, det er allerede fantastisk at være på shortlisten.

- Hvis vi kan gå endnu længere, er det bare endnu mere fantastisk, siger instruktøren.

Filmen er historien om instruktørens gymnasieven Amin, som for første gang fortæller om sin dramatiske rejse som uledsaget 11-årig fra Afghanistan til Danmark for 25 år siden.

- Vi er begge glade for filmen og modtagelsen. Det er selvfølgelig også overvældende, især for Amin. Hans historie er til skue for så mange mennesker i verden, siger Jonas Poher Rasmussen.

Instruktøren fortæller, at nyheden om, at filmen er på den såkaldte shortlist i mindst to kategorier, er blevet fejret af holdet bag på et videokald.

- Vi har skålet over Zoom, fordi vi ikke kan mødes, og ønsket hinanden tillykke med, hvad der er sket, siger han.

Den 7. februar finder Jonas Poher Rasmussen ud af, om filmen bliver en af de fem nominerede i begge kategorier. Filmen kan også stadig blive nomineret som Bedste Animationsfilm.

Hvis den bliver nomineret, betyder det en invitation til oscaruddelingen 27. marts i Los Angeles.

Allerede nu kan Jonas Poher Rasmussen afsløre, at han ikke har lagt andre planer den dag.

