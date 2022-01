Interesseorganisationer vil have fond til klimatilpasning

Folketinget bør tilføre 800 millioner kroner årligt til en fond, der skal sikre Danmark mod vildt vejr. Eksempelvis mod storme som Malik, der rasede i weekenden.

Det siger interesseorganisationerne Dansk Industri (DI), Kommunernes Landsforening (KL) og Dansk Vand- og Spildevandsforening (Danva) i en pressemeddelelse.

Ifølge forslaget skal en sådan klimatilpasningsfond være med til at sikre, at vanskelige og dyre projekter rent faktisk bliver gennemført.

Som det er i dag, strander projekter for ofte, fordi det er uklart, hvordan regningen skal fordeles. Det siger Emil Fannikke Kiær, der er politisk direktør i Dansk Industri.

- Vi mærker konsekvenserne af klimaforandringerne lige nu. Hvis ikke vi investerer i at forebygge skader, bliver vi mødt med enorme udgifter senere, siger han.

Mange vandløb og kyststrækninger strækker sig igennem flere kommuner. Derfor skal kommuner forpligtes til at arbejde sammen, lyder det i forslaget.

Det går nemlig for langsomt med at klimasikre landet mod skybrud, storme og stigende grundvand, mener Birgit S. Hansen, formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg. Reglerne er for besværlige, og der er ikke penge nok.

- Det sætter borgere og kommuner under pres og vil få endnu flere konsekvenser i fremtiden. Situationen kalder på akut handling. Den manglende finansiering og de nuværende regler gør, at der ganske enkelt ikke bliver lavet de nødvendige foranstaltninger, siger hun.

Også fra Danske Regioner lyder det, at det er en god idé med en større fællesindsats.

Regionerne er tidligere kommet med syv anbefalinger til, hvordan man bedst sikrer landet mod voldsomt vejr. Danske Regioner foreslår blandt andet, at der bliver lavet regionale planer for klimatilpasning.

Det ventes, at regeringen kommer med en national plan for klimatilpasning i løbet af 2022. Det løfte kom regeringen med allerede i 2020.

