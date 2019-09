Internt notat: Regering vil hæve cigaretpris med ti kroner

Regeringen vil gøre smøger ti kroner dyrere, viser et internt notat ifølge Altinget.

En pakke cigaretter skal være ti kroner dyrere. Det ønsker regeringen ifølge et internt notat, som det politiske netmedie Altinget er i besiddelse af.

Af notatet, der er fra 5. september, fremgår det, at prisstigningen vil ske gradvist frem mod 2023.

Det fremgår af artiklen ikke, hvem notatet er sendt til eller fra.

Regeringen forventer, at prisstigningen vil øge statens indtægter fra tobaksafgifterne med 400 millioner kroner i 2020 og 600 millioner i 2023, skriver netmediet.

Beregninger fra Skatteministeriet viser ifølge mediet, at det svarer til, at prisen stiger med 3,5 kroner i 2020, før den ender på stigningen omkring ti kroner i 2023.

I Kræftens Bekæmpelse er direktør Jesper Fisker langtfra tilfreds med den formodede prisstigning på en tier per pakke.

- Det er for slapt. Lige da jeg hørte det, troede jeg, det var løgn. Det er helt, helt utilfredsstillende.

- Det her handler ikke om økonomi eller vælgerløfter. Der er nogle børn og unge, som ikke skal begynde at ryge, for de risikerer at dø af det. Det er et svigt af de kommende generationer, hvis ikke vi får stoppet den her udvikling, siger han til Altinget.

Han mener, at alt under 60 kroner for en pakke cigaretter er for lidt. En stigning på ti kroner vil bringe prisen per pakke op på cirka 50 kroner.

Dog varierer de enkelte cigaretpakker i pris både afhængigt af mærke og længde på smøgerne.

Seks af Folketingets ti partier sagde i valgkampen, at de ønskede, at prisen for en pakke cigaretter skulle ligger på 60 kroner eller over.

