Invasion i Ukraine kan give danske børn ondt i maven

Ruslands invasion af Ukraine kan påvirke danske børns trivsel.

Det fortæller psykolog hos Red Barnet Ane Lemche.

- Konflikten fylder meget i mediebilledet. Man kan ikke undgå, at der vil være børn, der ser det og bliver bekymrede, siger hun.

Ifølge Ane Lemche kan krig være en uhyggelig størrelse for børn. De ved ikke, hvor krigen foregår, hvor længe den varer, og om krigen kan påvirke dem.

For nogle børn kan deres bekymring vise sig fysisk.

- Børnene kan få fysisk ubehag som hovedpine, ondt i maven og besvær med at sove. Det er vigtigt at tale med sine børn om konflikten, hvis de har set eller hørt om den, siger Ane Lemche.

Det er ikke alle børn, der bliver bekymrede over situationen i Ukraine. Nogle vil være ligeglade eller for unge til at forstå krig. Men allerede fra børnehavealderen kan man ifølge Ane Lemche spørge ind til, hvad barnet ved.

- Hvis man har en idé om, at de har hørt om det, kan det være fint at spørge, om de har hørt om situationen i Ukraine. Det kan give anledning til en god snak. Hvis barnet er i skolealderen, har de helt sikkert hørt om det, siger hun.

Red Barnet har udgivet fem råd til, hvordan man taler med sine børn om situationen i Ukraine.

De er, at man lytter til barnets bekymringer, undgår at fortælle barnet unødige detaljer, lader være med at lyve om situationen, at skærme barnet for voksensnak om konflikten, og at man hjælper barnet med at orientere sig om konflikten i børnehøjde.

Ane Lemche anbefaler, at man selv overvejer, hvor påvirket man er af situationen i Ukraine, før man begynder snakken med sit barn.

- Det er helt naturligt også at være bekymret som voksen, men er man meget bekymret, bør man lade en anden tage snakken med barnet. Barnet har behov for, at man kan være konkret og rolig.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde på et pressemøde tirsdag, at Ruslands invasion af Ukraine ikke er nogen direkte trussel mod Danmark.

/ritzau/