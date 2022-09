Invitationer til coronavaccination kommer i tre runder

Invitationerne til coronavaccination til de ældre grupper sendes afsted i tre runder.

Det oplyser Helene Bilsted Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, tirsdag.

Allerede nu er plejehjemsbeboere og borgere over 85 år blevet inviteret. Deres vaccinationer begynder nemlig 15. september - altså torsdag.

Invitationerne til aldersgruppen under er dog også på trapperne.

- De næste 4-5 dage er det de 65-84-årige, der inviteres, siger vicedirektøren.

- Og så derefter er det de 50-64-årige, forklarer hun.

Den mere præcise dato for den sidste gruppe oplyses ikke.

Mere generelt er det dog planen, at alle målgrupper har mulighed for at blive vaccineret mod covid-19 fra 1. oktober, fremgår det af styrelsens hjemmeside.

Også visse grupper under 50 år har mulighed for at blive vaccineret. Det kan være personer med visse sygdomme eller tilstande - for eksempel nogle hjerte- og lungesygdomme. En fuldstændig opgørelse kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Disse grupper kan også blive vaccineret fra 1. oktober. Men de får ingen invitation.

De yngre grupper skal selv gå ind på vacciner.dk og udfylde en tro- og loveerklæring, hvis de er del af en målgruppe. Her kan de få hjælp af et vejledende spørgeskema.

Er de i tvivl, kan de også tale med deres læge, som kan hjælpe dem videre.

Sundhedsstyrelsen oplyste mandag, at en endnu ikke godkendt vaccine - som er opdateret til den dominerende BA.5-omikronvariant og BA.4 - ventes at komme med i efterårets vaccinationsprogram.

Hvornår den nye variantopdaterede vaccine kommer, ved styrelsen dog ikke præcist.

Da man allerede vaccinerer med BA.1-opdaterede vacciner, som er "væsentligt bedre end den oprindelige", fraråder vicedirektøren stærkt, at man spekulerer i at vente.

- Man skal skynde sig at blive vaccineret, så man er beskyttet, inden smitten stiger, siger hun.

/ritzau/