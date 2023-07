Irak fordømmer koranafbrænding ved ambassade i København

Det irakiske udenrigsministerium har natten til lørdag dansk tid sendt to pressemeddelelser ud, hvor det fordømmer koranafbrændinger i både Sverige og Danmark.

- Udenrigsministeriet fordømmer på kraftigste og gentagen vis hændelsen med misbrug af den hellige Koran og Republikken Iraks flag foran den irakiske ambassade i Danmark, skriver ministeriet.

Ministeriet opfordrer det internationale samfund til "presserende at stå imod disse grusomheder, der krænker den sociale fred og sameksistens i verden".

Københavns Politi bekræfter natten til lørdag over for Ritzau, at to personer brændte "en bog" af ved den irakiske ambassade fredag eftermiddag.

Det vil dog ikke præcisere, at det lige netop var et eksemplar af Koranen, der var tale om. Politiet har heller ikke umiddelbart nedfældet noget om, at et irakisk flag skulle være blevet skamferet, fortæller vagtchef Henrik Svejstrup.

I Danmark er det ikke ulovligt at brænde bøger af.

- Ministeriet forpligter sig fuldt ud til at følge op på udviklingerne i disse afskyelige hændelser, som ikke kan søge ly under ytringsfriheden og retten til at demonstrere, skriver det irakiske udenrigsministerium.

Præcist hvem, der stod bag fredagens afbrænding ved den irakiske ambassade, er uklart.

Gruppen Danske Patrioter har dog fredag omtrent den tid livestreamet på sin profil på det sociale medie Facebook, hvor den er til stede ved krydset mellem Store Kongensgade og Jens Kofods Gade, hvor ambassaden ligger.

Her kan man se en person, der brænder en bog af i en foliebakke.

På et tidspunkt er der én i videoen, som fremviser flaget til kameraet.

- Vi har selvfølgelig også taget den irakiske snotklud med, så de ved, at vi vil skide på deres lorteflag og deres lorteland i det hele taget, siger personen.

Personen forsøger derefter tilsyneladende at sætte ild til flaget ved at sænke det ned i foliebakken, men blæsten forstyrrer aktionen, og personen må tage til takke med at sprede flaget ud på jorden og stå på det.

