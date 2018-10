Dansk ambassadør runder ministeriet på vej hjem fra Iran

Iran har over for Danmarks ambassadør i landet afvist anklager om attentatplaner på dansk jord.

Danmarks ambassadør i Iran, Danny Annan, har onsdag morgen været til samtale i det iranske udenrigsministerium. Det skete efter Danmarks anklager om, at Iran skal have planlagt attentatforsøg på dansk jord.

Det skriver Irans statslige nyhedsbureau Irna.

Det står ikke klart, hvem der havde indkaldt mødet. Ifølge Irnas telegram blev Danny Annan indkaldt til Irans udenrigsministerium.

Ifølge Danmarks udenrigsministerium havde ambassadøren selv bedt om mødet, hvor Annan mødtes med en kontorchef. Det korte møde fandt sted klokken 9.30.

Det iranske udenrigsministerium afviste på mødet Danmarks anklager på ny.

- Ved mødet afviste udenrigsministeriet endnu engang de ensidige meldinger om et attentatforsøg på et medlem af den iranske opposition og beskyldninger om, at Iran skulle stå bag det fejlslagne angreb, siger en talsmand for ministeriet.

Talsmanden, Bahram Qassemi, tilføjer, at den danske ambassadør fik besked på, at Iran opfatter anklagerne som led i en sammensværgelse mod Iran.

Ifølge Iran er indsatsen et forsøg på at underminere en lovende udvikling i forholdet mellem Iran og Europa, skriver Irna.

Danny Annan meddelte på mødet ministeriet, at han er blevet kaldt hjem til København. Det meddelte udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) allerede tirsdag i København.

Det danske udenrigsministerium oplyser, at Annan efter planen flyver fra Teheran natten til torsdag.

Med sig hjem har han en opfordring fra det iranske udenrigsministerium om at viderebringe Irans ønske om en velovervejet reaktion fra Danmarks side.

Iranerne advarer mod, at Danmark reagerer "uigennemtænkt og skandaløst", skriver nyhedsbureauet.

Tirsdag oplyste Politiets Efterretningstjeneste (PET), at Irans efterretningstjeneste har planlagt og stadig planlægger et attentatforsøg på dansk jord.

En norsk statsborger med iranske rødder er anholdt i den forbindelse.

Ifølge PET er målet for attentatet en gruppe af tre herboende iranere, som bor i Ringsted. Iranerne menes at være en del af gruppen ASMLA.

ASMLA står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz. Gruppen kæmper for, at et område i Iran bliver selvstændigt.

Den hævdede i september at stå i ledtog med bagmændene bag et angreb på en militærparade i Iran, hvor 25 mennesker blev dræbt.

/ritzau/