Irans regering vil sende skoleelever på psykiatriske centre for "antisocial opførsel"

“Jeg vil gerne påtage mig ansvaret og sige undskyld for de fejl, der er blevet begået. Vi gik for langt og for hurtigt frem.”



Sådan lød en undskyldning fra den britiske premierminister Liz Truss i et interview med BBC i går aftes.



Indrømmelsen kommer i kølvandet af, at Truss har ansat en ny finansminister: milliardær og forretningsmand Jeremy Hunt, som har trukket premierministerens økonomiske tiltag fra den sidste måned tilbage.



Da Truss sammen med den nu fyrede finansminister Kwasi Karteng valgte at indføre en mini-finanslov med store skattelettelser, endte det nemlig med, at det britiske pund styrtdykkede, inflationen steg og Storbritannien røg ud i en økonomisk krise.



Det er noget af en kovending og britiske medier forudsiger, at hun ikke har længe tilbage som premierminister, skriver Kristeligt Dagblad i en nyhedsanalyse.

Vi bliver ved politiske topposter, men skal hjem til Danmark. Her har Lars Løkke sagt, at det er “helt urealistisk” at han skulle blive statsminister efter valget, skriver ritzau.



De blå statsministerkandidater har ellers udtrykt ønske om, at den tidligere statsminister skal stille op, men ifølge Løkke vil det ikke “tjene noget formål”, da han ikke mener, at nogen vil pege på ham.



Ifølge seneste måling fra Voxmeter, står Løkkes parti ‘Moderaterne’ til at få 11 mandater.