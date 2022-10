Iransk topatlet nægtede at bære tørklæde. Er hun i sikkerhed?

Han stormer frem, den tidligere statsminister og nuværende partiformand Lars Løkke Rasmussen (Mod).



For blot én måned siden lå partiet Moderaterne under spærregrænsen. Men ifølge en dugfrisk Voxmeter-måling foretaget for Ritzau står Moderaterne nu til at få hele 9,2 procent af danskernes stemmer. Det svarer til 17 mandater. Dermed er Moderaterne nu ifølge meningsmålingen det tredjestørste parti.



I den spæde valgkamp "surmulede" Løkke ellers over den såkaldte "triel" mellem de tre statsministerkandidater – og ikke mindst over al den skærmtid, som de tre kandidater fik. I dag har piben angiveligt fået en anden lyd. Når Moderaterne har fået så stor medvind i sejlene, kan det skyldes, at vælgerne - herunder særligt på midten - synes at være i opbrud som sjældent før set.



Hvilke kampe i valgkampen kan forklare de store vælgerbevægelser, der ser ud til at være på vej? Det kan du få svar på i dagens Kristeligt Dagblad.

Bombardementer efterlader Ukraine uden vand og strøm

Imens vi herhjemme bekymrer os om de stigende elpriser, står over 1000 byer i Ukraine uden strøm efter massive angreb fra Rusland de seneste dage. Det skriver BBC.



Den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj meddeler, at over 30 procent af Ukraines energiforsyning er blevet ødelagt over de seneste otte dage. Også dele af hovedstaden Kyiv er ramt af strøm- og vandmangel efter angrebet med iranske kamikazedroner i mandags. De ukrainske beredskabsmyndigheder arbejder på at løse problemer, men angrebene på energiforsyningen bekymrer. Især op til en kold og mørk vinter.

Foto: Nacho Doce/Reuters/Ritzau Scanpix

Dansk gaslager fyldt til randen

Vi bliver ved energikriser - men herhjemme er der gode nyheder i den forbindelse. Det danske gaslager er fyldt op til vinteren. Det skriver DR. Målet for EU-landene var at fylde 85 procent af landenes lagre, inden vinteren ramte, men det mål har Danmark allerede nået. Faktisk er de danske lagre nu fyldt helt til randen, oplyser brancheorganisationen Green Power Denmark og Energinet.



"Vi kan simpelthen ikke få mere gas på lager, end vi har lige nu," lyder det.



Green Power Denmark tilføjer til ritzau, at det fyldte lager rækker til to-tre vintermåneder. Det betyder, at vi stadig er afhængige af dansk produktion af biogas og import af gas fra andre steder i Europa. Men de fyldte gaslagre betyder også, at spotprisen på gas er dykket markant og nu er nede på det laveste niveau i det seneste år.

Finske politikere enige om grænsehegn mod Rusland

Morgensamling runder invasionen af Ukraine endnu en gang. For i går blev samtlige partier i den finske rigsdag enige om at bygge et grænsehegn mellem Finland og Rusland. Det skriver Ritzau. Spørgsmålet om et grænsehegn blev bragt på dagsordenen for det sikkerhedspolitiske møde, da Grænsebevogtningen - der også har ansvaret for grænsesikkerheden i Finland - pegede på behovet.



"Som statsminister sætter jeg ikke spørgsmålstegn ved Grænsebevogtningens syn på sagen," siger den socialdemokratiske statsminister, Sanna Marin.



Bygningsplanen for grænsehegnet er endnu ikke offentliggjort, men den finske statsminister regner med et budget på 100 millioner euro, der skal dække den 1340 kilometer lange grænse. Planen er, at hegnet skal være færdigt om fire år. Til at begynde med vil hegnet blive bygget ved de 260 kilometer, der er lettest at komme over.

Iransk topatlet nægtede at bære tørklæde. Er hun i sikkerhed?

Under en international klatre-konkurrence, der blev afholdt i Seoul i Sydkorea i søndags, havde den 33-årige iranske klatrer Elnaz Rekabi valgt ikke at bære tørklæde, selvom det er påbudt af den iranske regering. Hos DR kalder eksperter det en symbolpolitisk handling fra Elnaz Rekabis side af - en handling, som kommer i forbindelse med protesterne over den 22-årige Mahsa Amini. Hun døde i september i moralpolitiets varetægt, efter at være blevet anholdt for ikke at bære sit tørklæde korrekt.



Efter klatrekonkurrencen har der i internationale kredse været bekymring omkring topatletens sikkerhed, da de iranske myndigheder ifølge det iranske nyhedsmedie Iranwire havde planer om at anholde hende. Bekymringen voksede, da hendes venner ikke kunne få fat på hende, efter hun rejste hjem til Iran. Her til morgen er det blevet offentliggjort, at hun er tilbage i hovedstaden Teheran, og i et Instagram-opslag skriver hun på persisk, at "problemet" med hendes hijab skete "ubevidst" og på grund af "dårlig timing". Men den besked kan man på ingen måde stole på, lyder det fra Iran-forsker Rasmus Elling. Det er nemlig ikke usædvanligt, at det iranske regime tvinger politiske fanger til at udtale sig på en bestemt måde.

Fransk firma får bøde efter at have betalt millioner til Islamisk Stat

Den franske cementgigant Lafarge, der er verdens næststørste producent af cement, er ved en domstol i New York i går blevet idømt en bøde på 778 millioner dollar (hvad der svarer til cirka 5,9 milliarder kroner) for at have overført penge til terrorgrupper i Syrien, herunder Islamisk Stat. Det skriver BBC. Lafarge siger, at de "fortryder det inderligt", og at de "tager ansvar for de individuelle udøvende i sagen". Der er tale om 45 millioner kroner, der er blevet givet til mellemmænd for at sørge for, at et datterselskab kunne køre videre i Syrien, da borgerkrigen spidsede til.

Biden lover fri abort, hvis Demokraterne vinder midtvejsvalget

Den amerikanske præsident, Joe Biden, lover sine landsmænd at fremsætte et forslag om en føderal lov om abortrettigheder, hvis Demokraterne beholder deres flertal i Repræsentanternes Hus og får flere sæder i Senatet ved midtvejsvalget til November. Det skriver CNN.



Ved at flytte spørgsmålet om abortrettigheder ind under den føderale lovgivning vil man kunne sikre fri abort i hele landet. Derfor opfordrer Biden vælgerne til at stemme på Demokraterne.

Foto: Anna Moneymaker/AFP/Ritzau Scanpix

Sjælden bille på rundfart i dansk natur

Hvis du bevæger dig ud på en skovtur i efterårsferien, så opfordrer Landbrugsstyrelsen til "at kigge en ekstra gang efter en farlig lille bille". Det skriver TV 2.



Den ser ikke ud af meget, men der er tale om en skadelig barkbille fra Coccotrypes-slægten, som er blevet fundet på et dansk gartneri i en bonsai laurbærfigenplante. Bonzaitræet var importeret fra Kina og sælges over hele landet. Selvom billen ikke er i stand til at overleve det kolde klima i Danmark, så opfordrer Landbrugsstyrelsen alligevel til, at man holder øje med den, da billerne nemt kan sprede sig i indendørs væksthuse, og "gøre alvorlig skade på planter".



Billen er til at finde ved væltede træer eller ved træer med døde grene, og hos TV 2 kan du læse, hvad du stiller op, hvis du finder den.