Iranske attentatplaner får politikere til at tvivle på atomaftale med præstestyret

I nyere tid har Danmark ikke været udsat for noget, der minder om det attentat, som Irans efterretningstjeneste ifølge PET havde planlagt. Planerne om et drab på dansk jord får tidligere udenrigsminister og Venstre-ordfører til at tvivle på atomaftale med Iran

Det var dramatisk, da politiet den 28. september i en stor politiaktion spærrede for broer og store dele af trafikken i Danmark i eftersøgningen af en sort Volvo.

Men årsagen til politiaktionen er endnu mere opsigtsvækkende: På et pressemøde tirsdag fortalte chef for Politiets Efterretningstjeneste, PET, Finn Borch Andersen, at aktionen skyldtes, at den iranske efterretningstjeneste havde planlagt et attentat i Danmark. I den forbindelse er en norsk statsborger med iranske rødder blevet anholdt.

”Der er kort sagt tale om en sag, der handler om en iransk efterretningsvirksomhed, som efter vores opfattelse planlagde et attentat i Danmark,” sagde Finn Borch Andersen, som ligeledes fortalte, at der stadig eksisterer en trussel mod Danmark, trods anholdelsen af den norsk-iranske mand.

Oplysningerne fra PET foruroliger flere fremtrædende politikere. Blandt andre udenrigsminister Anders Samuelsen (LA):

”Iran udviser en helt uacceptabel adfærd på dansk jord, og det er en adfærd, vi skal tage et opgør med,” siger han.

Også tidligere udenrigsminister Per Stig Møller (K) betragter attentatforsøget som alvorligt:

”Vi har set det forsøg fra organisationer og enkeltpersoner, men jeg kender ikke til lignende eksempler, hvor en fremmed stat har været direkte involveret,” siger Per Stig Møller (K).

Professor Poul Villaume, Københavns Universitet, har forsket i dansk udenrigspolitik siden 1945 og finder ligeledes de nye oplysninger opsigtsvækkende.

”Jeg kan ikke huske, at Danmark har været udsat for noget lignende i nyere tid,” siger han.

Regeringen har også allerede varslet hårde konsekvenser over for Iran i lyset af sagen. Irans ambassadør Morteza Moradian har været til møde i Udenrigsministeriet, og ifølge udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) vil regeringen også kalde Danmarks ambassadør i Iran hjem med henblik på konsultationer.