Irma-hønen vender tilbage til reden ved Københavns søer

Sidste år blev Irma-hønen midlertidigt flyttet grundet renovering, men nu vender den ikoniske høne tilbage.

Efter at have været fløjet fra reden i omkring ni måneder vender den ikoniske Irma-høne lørdag tilbage til sin vante plads på Sortedam Dossering ved hjørnet af Dronning Louises Bro og Nørrebrogade i København.

Det skriver Coop Danmark i en pressemeddelelse.

Irma-hønen, som er en lysreklame, der siden 1936 har siddet på sin pind ved Sortedams Dossering i København, blev i august sidste år midlertidigt flyttet til det biodynamiske landbrug Knuthenlund på Lolland.

Det skete, på grund af at bygningen under Irmahønen skulle have bygget taglejligheder, og derfor blev neonhønen slukket og flyttet til Lolland.

Coop oplyser, at der bliver holdt en fest i anledningen, hvor der vil være underholdning og musik for hele familien.

Når mørket sænker sig over byen, skal Irma-hønen tændes, og det fejres med fællessang.

/ritzau/