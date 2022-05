Isabella Arendt om brud med Kristendemokraterne: "Jeg oplevede et højt og vedvarende konfliktniveau"

Arbejdsglæden har været væk længe, og derfor siger Isabella Arendt farvel nu farvel og tak til Kristendemokraterne, som hun stået i spidsen for siden 2019. "Jeg er ikke kørt træt i at ville noget for Danmark," siger hun.