Isabella Arendt vil i Folketinget for De Konservative

Partiformand Søren Pape Poulsen (K) glæder sig over, at Isabella Arendt vil stille op for De Konservative.

Tidligere formand for Kristendemokraterne Isabella Arendt stiller op til folketingsvalget for De Konservative.

Det bekræfter partiet i en mail til Ritzau.

- For mig har familiepolitik altid været en borgerlig mærkesag, og det er også hjerteblod for Det Konservative Folkeparti. Det er helt naturlige værdier for mig, at familien skal bestemme mere selv. At der skal være mere frit valg af pasning, frie skoler, og at man skal beholde lidt flere penge hjemme i familien, udtaler Isabella Arendt i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Den nyslåede konservative kandidat udtaler desuden, at hun hos De Konservative vil få mulighed for at kæmpe for den grønne omstilling.

Arendt stoppede som formand for Kristendemokraterne 17. maj, hvor hun også meldte sig ud af partiet.

Under en måned senere har hun altså fundet et nyt parti, som hun vil forsøge at komme i Folketinget for.

Det glæder formand for De Konservative Søren Pape Poulsen, at den tidligere kristendemokrat vil stille op for hans parti.

- Jeg er virkelig glad for, at Isabella har valgt at række ud til os, fordi hendes kvaliteter er så åbenlyse, som de er. Hun er slagkraftig, yderst talentfuld og har i den grad hjertet på det rette sted. Isabellas værdisæt flugter godt med vores, når vi siger, at Danmark har det godt, når familierne har det godt.

- Med et brændende hjerte for den grønne omstilling, et styrket sundhedsvæsen og mere økonomisk frihed til familierne, så er jeg sikker på, at Isabella kommer til at passe rigtig godt ind i Det Konservative Folkeparti, siger formanden i en skriftlig udtalelse.

Avisen Danmark skriver, at bestyrelsen i De Konservatives vælgerforening i Hedensted søndag aften indstillede Isabella Arendt som kredsens kandidat til Folketinget.

Isabella Arendt begrundede sit exit fra Kristendemokraterne med, at hun havde mistet arbejdsglæden.

- Der var et højt og vedvarende konfliktniveau, som har slidt over en længere periode. Og så har jeg tænkt over, hvad der så skal ske, og hvad jeg ellers skal gøre, og jeg er nået frem til den konklusion, at arbejdsglæde og trivsel er vigtigst, når man bruger mange timer på noget hver uge, sagde hun tilbage i maj til Ritzau.

/ritzau/