Især håndværkere og slagteriarbejdere får Arne-pension

Der er fortsat ganske stor efterspørgsel efter muligheden for at trække sig fra arbejdsmarkedet via retten til tidlig tilbagetrækning

37.700 personer har nu fået tildelt retten til den såkaldte Arne-pension.

Det viser de seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Det har været muligt at søge om ret til tidlig pension fra 1. august 2021. For at ansøge skal en person være fyldt 61 år.

Frem til 1. maj i år har 50.200 personer søgt om retten. Af dem, der har fået behandlet deres ansøgning, har 37.700 fået grønt lys.

- Vi er både glade og stolte over, at vi har skabt en ordning, hvor folk med lange og hårde arbejdsliv har en mulighed for at trække sig tilbage, inden de er blevet så syge eller så nedbrudte på arbejdsmarkedet, at de intet andet valg har, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Da Socialdemokratiet op til 2019-valgkampen lancerede forslaget om retten til tidlig pension, blev der brugt et billede af bryggeriarbejderen Arne Juhl i partiets kampagnemateriale sammen med teksten "Nu er det Arnes tur". Derfor kaldes den tidlige pension ofte for Arne-pensionen.

Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 og 43 år på arbejdsmarkedet giver ret til, at man kan gå fra et eller to år før folkepensionen.

- Tallene afspejler, at seks årgange har mulighed for at søge og beholde den ret.

- Vi kan se, at mange er klar over, at de har retten, men som endnu ikke har besluttet sig for, om de vil søge eller bruge den, fordi det fortsat er nogle år ude i fremtiden, før de har muligheden for at anvende den. Så alt i alt flugter det her godt med vores forventninger, siger Hummelgaard.

Det er ikke alle, som jubler over Arne-pensionen. Flere blå partier ser den gerne afskaffet. De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, har kaldt den "rendyrket socialisme".

Argumentet er, at der er tale om en generel ret til tidlig tilbagetrækning, som ikke baseres på en individuel vurdering.

De blå partier mener altså, at Arne-pensionen trækker mennesker ud af et arbejdsmarked, som mangler hænder.

Hummelgaard forventer, at emnet vil fylde i forbindelse med det kommende folketingsvalg, som kommer inden for et år.

/ritzau/