Isbjørn er død af stød i København Zoo

En isbjørn i København Zoo døde tirsdag eftermiddag efter at have fået stød.

Det skriver DR, der henviser til en nyhed på København Zoos hjemmeside.

Isbjørnen, der er en ung isbjørnehun, brød en stållåge op, hvorefter den i et installationsskab bed en ledning i stykker og fik stød, skriver den zoologiske have.

- Isbjørne er meget nysgerrige og stærke dyr. Det har desværre fået fatale konsekvenser i dette tilfælde, siger zoologisk direktør Mads Frost Bertelsen på hjemmesiden.

- Det er heldigvis en af den slags ulykker, som vi aldrig før har oplevet. Det er klart, at vi nu vil gå meget kritisk til vores installationer i isbjørneanlægget.

Ifølge en nyhed på hjemmesiden fra april 2021 var der fire isbjørne i København Zoo.

Dengang blev de fire isbjørne lukket sammen for første gang efter normalt at have gået hver for sig.

Det er ikke første gang, at en isbjørn i København har været på afveje.

I juli 2021 lykkedes det en af isbjørnene at slippe ud af sin indhegning og gå rundt i et gammel ulveanlæg i omkring fem minutter, inden den selv vendte tilbage til sin indhegning.

Den var aldrig i nærheden af at nærme sig gæster, lød det dengang.

/ritzau/