Isbjørne i Østgrønland skal tælles for første gang

For første gang nogensinde skal isbjørnene i Østgrønland tælles.

Det skriver Grønlands Naturinstitut i en pressemeddelelse.

Ifølge Fernando Ugarte, der er instituttets chef for afdelingen Pattedyr og Fugle, har man planlagt optællingen siden 2014.

- Grønlands Naturinstitut har planlagt og forberedt optællingen i årevis, og alle detaljer er nøje planlagt med hjælp fra internationale eksperter, siger han i meddelelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi startede i vinteren 2014-2015 med en interviewundersøgelse, hvor vi blandt andet bad fangere udpege de bedste områder og tidspunkter for en undersøgelse af isbjørne, lyder det.

Derefter brugte man seks feltsæsoner på at sætte satellitsendere på isbjørne for at få et bedre billede af deres udbredelse og bevægelsesmønstre.

Sydøstgrønland blev dækket i 2015, 2016 og 2017, mens Nordøstgrønland blev dækket i 2018, 2019 og 2022.

- Vi blev forsinket to år på grund af covid-19, så de sidste isbjørne blev mærket med halsbånd i 2022 i stedet for i 2020, forklarer Fernando Ugarte.

Isbjørnene tælles fra et fly, og observatører fra både Grønland, Danmark, Norge, Canada og USA deltager.

Arbejdet begyndte allerede 22. marts og skal fortsætte indtil starten af maj.

Artiklen fortsætter under annoncen

Optællingen kræver, at der bliver fløjet hver dag i flere uger, så observatørerne er blevet delt op i tre hold, som skiftevis tager en tur.

Resultaterne skal være med til at danne grundlag for rådgivningen om bæredygtig fangst og andre menneskelige aktiviteter i Østgrønland, skriver instituttet videre.

Det er også håbet, at det vil gøre det nemmere at forstå effekterne af klimaændringerne.

Verdensnaturfonden, WWF, har tidligere udgivet en rapport, der konkluderer, at stigende temperaturer er en trussel for dyr som isbjørne.

Det skyldes, at dyrene skal transportere sig længere for føde, når isen gradvist forsvinder i større mængder.

/ritzau/