Isglatte veje skaber endnu udfordringer i Østjylland

Vejret giver endnu udfordringer i trafikken i det østjyske.

Det skriver DR med henvisning til P4 Trafik.

Det skyldes, at temperaturerne stadigvæk ligger under frysepunktet, og at der ligger is og sammenkørt sne på mange vejstrækninger.

Forholdene skaber trængsel på kørebanerne.

Særligt meget is er der på kørebanerne mellem motorvejskrydset Aarhus Syd og frakørsel 50 Hørning på E45 i nordgående retning.

P4 Trafik melder ligeledes om flere trafikuheld på X, tidligere kendt som Twitter.

Rute 186 Ulvedalsvej tæt ved Kjellerup er spærret på grund af færdselsuheld.

I højre spor på Djurslandmotorvejen frem mod 20 Søften og E45 holder der en forulykket kassevogn.

Bilister fortæller dog til DR, at snerydningen er mere effektiv tirsdag morgen, end den var mandag.

Vejdirektoratet opfordrer til at tjekke Trafikkortet på direktoratets hjemmeside.

- Tag hjemmefra i god tid så du kan køre roligt og forsigtigt, hvis vejen er glat. Pas særligt på ved udsatte steder hvor der er større risiko for glatføre. Det gælder specielt ved skovstrækninger, lavtliggende områder og på og under broer.

- Bemærk at glatføre ikke altid kan ses. Kør derfor forsigtigt, også selv om vejen umiddelbart ser fin ud, lyder det på Vejdirektoratets hjemmeside.

