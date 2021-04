Islamistiske grupper vil udnytte tilbagetrækning fra Afghanistan

Inden 1. september er Nato ude af Afghanistan. Det vil give plads til islamistiske grupper, siger minister.

Efter næsten 20 års indsats i Afghanistan vil den sidste danske soldat snart være hjemme igen. Det ligger fast, efter USA har meddelt, at man forlader Afghanistan inden 1. september.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) erkender, at tilbagetrækningen vil give mere plads til islamistiske grupper og svække de afghanske sikkerhedsstyrkers evne til at svare igen.

- En vigtig del af Natos indsats har været at træne de afghanske sikkerhedsstyrker. Det er klart, at hjemtagningen af Natos soldater vil påvirke de afghanske sikkerhedsstyrkers kampevne, siger Trine Bramsen på et samråd i forsvarsudvalget onsdag.

Her fastslår forsvarsministeren, at det er "meget usikkert", hvordan situationen vil udvikle sig.

- Det handler ikke mindst om, hvordan Taliban vil stille sig. Vi må også forvente, at flere militante islamistiske grupper og netværk vil udnytte en vestlig tilbagetrækning fra Afghanistan til at opbygge deres kapaciteter, siger Trine Bramsen.

I forbindelse med tilbagetrækningen har Trine Bramsen og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) lagt vægt på, at den danske indsats har forhindret Afghanistan i et blive et fristed for terrorister.

Ifølge Jeppe Kofod vil USA beholde en antiterrorkapacitet i regionen. Derudover vil man yde økonomisk og politisk støtte til de afghanske myndigheder.

Men en stor del af de vestlige håb er reelt knyttet til fredsforhandlingerne med Taliban:

- Det er afgørende for Afghanistans fremtid, at der sker fremskridt i fredsforhandlingerne. Det er usikkert, hvad der vil ske, siger Kofod med henvisning til, at Taliban endnu ikke har tilkendegivet, om man deltager i den næste fase af forhandlingerne.

- Vi håber på det bedste, men vi må også være realistiske. Det er klart, at Taliban står stærkere i forhandlingerne, efter den amerikanske udmelding, siger Jeppe Kofod.

Samrådet var indkaldt af Venstre, der frygter, at tilbagetrækningen kan få alvorlige konsekvenser.

Med henvisning til det seneste landerapport fra Udenrigsministeriet, siger Venstres medlem af forsvarsudvalget Christoffer Aagaard Melson:

- Af landepapiret fremgår det, at der med mangel på sikker og stabilitet i Afghanistan er risiko for en yderligere forværring af den økonomiske situation, en stigning i migration til nabolande, en forværret situation for internt fordrevne og derudover dannelsen af et fristed for terrorgrupper til at operere i og uden for Afghanistan, siger Christoffer Aagard Melson.

Han sammenligner situationen i Afghanistan med Irak 2011:

- Situationen er ikke den samme, men det er svært ikke at se paralleller. Efter USA trak sig ud af Irak, blev landet kastet ud i en bølge af sekterisk vold.

- I 2014 faldt millionbyen Mosul til Islamisk Stat, hvorefter Islamisk Stat bredte sig til naboladet Syrien og var med til at skabe en enorm flygtningestrøm og flere terrorangreb i Europa.

- USA og Natos beslutning om at trække sig fra Afghanistan må ikke ende på samme måde, siger Christoffer Melson.

Han understreger dog samtidig, at Danmark ikke har noget valg: De danske soldater skal trækkes hjem i lyset af USA's beslutning.

/ritzau/