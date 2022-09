Islandsk lavtryk sender efterårsvejret ind over Danmark

Et lavtryk nordvest for Danmark sender ustadigt og regnfuldt efterårsvejr ind over landet i den kommende uge.

En portion blæsevejr, en centimeters regn, en håndfuld skyer og en knivspids solskin.

Det er opskriften på en klassisk gang dansk efterårsvejr, og det er, præcist hvad DMI serverer i denne uge.

Det meddeler mandag morgens vagthavende meteorolog, Anna Christiansson.

- Det bliver efterårsvejr i denne uge. Der kommer også til at være nedbør hele ugen, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mandag ser ud til at byde på temperaturer mellem 10 og 15 grader med nattetemperaturer ned til 5 grader, og den tendens ser ud til at fortsætte ugen ud.

Bygerne ser ud til at falde lidt tilfældigt, men fælles for ugen er, at der formentlig ikke vil komme meget mere end ti millimeter om dagen.

- Det ser ud som om, at der i dag (mandag, red.) kommer omkring ti millimeter. Og det er nok deromkring, det vil komme til at ligge, siger Anna Christiansson.

Og selv om efterårsvejret for alvor meldte sin ankomst med efterårsjævndøgn i tirsdags, er det ikke helt slut med de små perioder af sol, der fortsat kan forekomme i denne uge.

- Det skulle være torsdag eller fredag. Fredag er der størst mulighed for, at der kommer lidt sol, siger meteorologen.

Det ustadige vejr skyldes for tiden et lavtryk, som ligger øst for Island med en frontzone, som går ned over Danmark.

Det er det, som kommer til at bestemme vejret i Danmark ugen ud.

- I dag (mandag, red.) bliver det overskyet med regn byger. Det er faktisk kun de østligste egne og måske Bornholm, som kan få lidt eller nogen sol, siger Anna Christiansson.

Blæsevejret kommer også til at kunne mærkes det meste af ugen. Vinden bliver let til frisk i de fleste dele af landet, men der kan forekomme kraftig vind op til kuling ved kysterne.

/ritzau/