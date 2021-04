Isolationskrav ved erhvervsrejse fjernes - men ikke i fritid

Fra onsdag genindføres en model for rejsevejledninger. Blandt andet lempes reglerne for erhvervsrejser.

Fra onsdag lempes rejserestriktionerne, og blandt andet for erhvervsrejser bliver der indført særligt lempelige krav.

Her bliver det muligt for personer, der er kommet hjem fra en erhvervsrejse, at afbryde deres isolation, når de er på arbejde.

Kravet vil dog fortsat gælde i fritiden, oplyser Udenrigsministeriet i en mail.

I øjeblikket fraråder Udenrigsministeriet alle rejser ud af landet. Der er dog ikke tale om et decideret forbud.

Danske statsborgere vil altid kunne rejse ind i Danmark. Men hvis man gør, gælder krav om test og karantæne, når man kommer hjem.

Fra onsdag genindføres den model, hvor rejsevejledningerne opdateres ugentligt på baggrund af blandt andet smitten.

Her går man tilbage til at farve lande - og nogle steder regioner - enten gule, orange eller røde.

Ved gule lande anbefales man at være forsigtig, mens ikke-nødvendige rejser frarådes til orange lande. Til røde lande frarådes alle rejser.

Fra onsdag vil erhvervsrejser igen defineres som nødvendige rejser, oplyser Udenrigsministeriet.

- Det betyder, at erhvervsrejser kan finde sted både til gule og orange lande, skriver ministeriet.

- For det andet kan erhvervsrejsende, der vender tilbage fra en rejse, afbryde deres isolation, når de er på arbejde.

- Der vil fortsat være krav om test og isolation, men kravet om isolation vil alene gælde i fritiden, lyder det.

/ritzau/