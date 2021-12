Forsvarets Efterretningstjeneste kan trække en trumf i spørgsmålet om at genskabe statsministerens sms'er.

It-ekspert: FBI er næste skridt i at genskabe mink-sms'er

Der findes formentlig en chance for at genskabe de slettede sms'er i minksagen, men det kræver hjælp fra USA.

Det vurderer it-sikkerhedsekspert i CSIS Peter Kruse, som ikke kan se, om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har forsøgt denne mulighed, som involverer den amerikanske efterretningstjeneste.

- Hvis man rakte ud til FBI, og man fik forbundspolitiet i USA - eventuelt NSA - til at arbejde sammen, så ville man have en stor sandsynlighed for at kunne finde de her sms'er igen, siger Peter Kruse.

Tirsdag har FE meddelt via Forsvarsministeriet, at tjenesten ikke umiddelbart kan gøre mere, end politiet allerede har forsøgt, i forhold til at genskabe tekstbeskederne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den vurdering er baseret på den opgavebeskrivelse, som Rigspolitiets center for cyberkriminalitet (N3C) er gået frem efter.

Men der er ikke tilstrækkelig offentlig tilgængelig viden til at give et bud på, om alt er forsøgt på at genskabe sms'er fra blandt andre statsminister Mette Frederiksens (S) telefon.

- Sagen er, at vi ikke ved, hvad politiet har haft af redskaber til at løse opgaven. Og vi ved ikke på baggrund af det kryptiske svar fra FE, hvad politiet har siddet med. Så det er umuligt at svare på, siger Kruse.

Minkkommissionen har efterspurgt sms'er fra blandt andre Frederiksen og topembedsmænd i Statsministeriet.

Målet for kommissionen er, at de beskeder måske kan kaste yderligere lys over forløbet med aflivning af mink i november 2020.

NSA kan ifølge Peter Kruse give adgang til beskeder sendt fra en iPhone til en anden iPhone. De sendes via en krypteret platform, der hedder iMessage.

Og den beskedtrafik holder NSA øje med.

- FE kunne spørge ind til deres samarbejdspartner NSA i USA. Så ville der være en mulighed for, at man kunne genskabe de sms'er.

- Men det kræver så, at alle parter synes, at det er en god ide, og at alle parter arbejder sammen, siger Kruse.

Eksperten mener, at politiets teknikere har nogenlunde de samme redskaber og samme kompetencer, som FE ville have, til at genskabe sms'er.

Som trumf har FE dog muligheden for samarbejde med udenlandske efterretningstjenester.

/ritzau/