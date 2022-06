It-ekspert ser fjernet forbehold som afgørende for cybersamarbejde

Ja til at fjerne EU-forbehold gør det nemmere for Danmark at samarbejde om cybersikkerhed, siger it-ekspert.

It-sikkerhedsekspert Peter Kruse ser store fordele på cyberfronten ved at fjerne Danmarks forsvarsforbehold, sådan som vælgerne har besluttet onsdag.

- Danmark er en lille nation i cyberspace, og vi er meget små, hvad angår cybersikkerhed. Vi ligger langt nede på listen over lande, der har styr på cybersikkerhed, selv om vi er så digitaliserede.

- Så jeg tror, vi kommer til at drage fordel af det på mange områder.

Han er desuden medstifter af sikkerhedsfirmaet CSIS.

Artiklen fortsætter under annoncen

Peter Kruse peger på, at Danmark er meget digitaliseret på områder som eksempelvis sundhed.

- Derfor er det vigtigt for os, at vi er en del af noget større og ikke står alene. For står vi alene, kan vi ikke lære af andre.

- Valget gør det nemmere for os at komme til at samarbejde på EU-plan, og det er igennem forskellige former for samarbejde, som vi ikke kan være en del af i dag, men også i forhold til fremtidige samarbejder. Så jeg håber, at Danmark kan involvere sig langt mere end tidligere, for vi har glimret ved vores fravær.

Da et flertal ved en folkeafstemning onsdag har stemt for at afskaffe forsvarsforbeholdet, skal Folketinget nu tage stilling til flere dele af forsvarssamarbejdet i EU.

Det skal for eksempel besluttes, om Danmark skal være med i Pesco-samarbejdet.

Det handler om, at de europæiske lande arbejder tættere sammen om forsvarspolitik og udvikling af militær teknologi.

Danmark vil kunne deltage i et projekt om udsendelse af cybereksperter til at hjælpe lande i og uden for EU med cyberekspertise, eksempelvis i tilfælde af et større cyberangreb.

- Jeg håber, det kan blive en vej ind til, at Danmark kan blive en mere aktiv del. Især fordi cybersikkerhed er så vigtigt i dag.

- Det er vigtigt, at Danmark bidrager med viden og modtager den viden, andre har. Det tror jeg, at onsdagens ja kan hjælpe med, siger han.

/ritzau/