It-fejl sender flere corona-prøvesvar til cirka 60 borgere

Der er gået kludder i svar på omkring 900 borgeres coronatest. Alle svar er sendt til op mod 60 borgere.

En softwareopdatering har skabt problemer med at sende svar på coronatest ud i Region Hovedstaden.

Alle prøvesvar fra omkring 900 borgere er tirsdag blevet sendt til cirka 60 af de testede personer.

Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Det svarer til, at hver af de 60 personer i gennemsnit har modtaget 15 prøvesvar.

Da fejlen blev opdaget onsdag, blev det forhindret, at der skete flere fejlregistreringer.

Alle svarene var knyttet til borgerens eget cpr-nummer. Derfor kunne det ikke aflæses, om vedkommendes egen test var positiv eller negativ.

Region Hovedstaden oplyser til Ritzau, at de forkerte testsvar er blevet fjernet fra sundhed.dk og appen MinSP. Det er en app, der knytter sig til siden Min Sundhedsplatform, hvor borgere i Region Hovedstaden og Region Sjælland blandt andet kan se testsvar.

Regionen er lørdag i gang med at kontakte de 60 borgere for at sikre, at de nu har fået det korrekte prøvesvar.

/ritzau/