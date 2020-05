Italien vender rundt og takker ja til nye danske respiratorer

I april sagde Italien nej tak til gamle respiratorer fra Danmark, men nu takker de ja til 13 nyere maskiner.

De italienske myndigheder har sagt ja tak til at modtage 13 respiratorer fra Region Syddanmark.

Det fortæller Bjarne Dahler-Eriksen, som er lægefaglig direktør ved Sygehus Sønderjylland og leder af regionens intensiv-taskforce.

Beskeden tikkede ind hos regionen fredag.

Der er tale om respiratorer af modellen Servo-i. De er nyere end de maskiner, som de danske myndigheder oprindeligt tilbød Italien i april, og som Italien endte med at takke nej til.

- Det er moderne respiratorer til intensiv brug, som er egnet til at have en patient i respirator i lang tid. Det kan være en, to eller tre uger.

- Så det er maskiner, som er så skånsomme som muligt for lungerne. Man skal jo bruge lungerne bagefter, fortæller Bjarne Dahler-Eriksen.

