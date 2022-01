Ja, hundene ligner jo meget godt

I Thomas Larsens bog ”Monark og menneske” fortæller kunstner Bjørn Nørgaard om sit samspil med dronning Margrethe, da han lavede gobelinerne til Christiansborg og senere gravmonumentet til regentparret. Her er et uddrag af bogen

D a dronning Margrethe trådte ind i Riddersalen på Christiansborg Slot i år 2000 og for første gang så Bjørn Nørgaards 17 gobeliner hænge på væggene, boblede hun af begejstring. I det 40 meter lange, 14 meter brede og 10 meter høje pragtrum hang de farvestrålende billedtæpper og åbnede for et svimlende vue over 1.000 års danmarks- og verdenshistorie.