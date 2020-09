Jægere skal aflevere ræve og mårhunde til coronatjek

Efter coronasmitte på 33 minkfarme skal det nu tjekkes, om nordjyske rovdyr kan være smittekilden.

Nordjyske jægere er blevet bedt om at indlevere rovdyr, de skyder eller finder i naturen til myndighederne for at finde ud af, om de kan være smittet med coronavirus og derfra have spredt smitten til minkfarme.

Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Der er konstateret coronasmitte på 33 minkfarme siden juni. De ligger alle i Nordjylland.

Opfordringen kommer i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen. Dyrene, der kan indleveres, er nedlagte mårhunde, ræve, ildere, husmår og mink.

Er man ikke jæger og ser et trafikdræbt rovdyr, kan man ligeledes indlevere det. Man skal dog sikre sig, at det sker på forsvarlig vis ved at påføre en pose over dyret, bruge engangshandsker og spritte sine hænder af.

Man kan aflevere dyr på Falck-stationer og ved Naturstyrelsen.

/ritzau/