Jagt på status giver rekordpriser på kunst

I november 2017 fandt en 20 minutter lang, intens budkrig sted i det verdensberømte auktionshus Christie’s i New York.

Leonardo da Vincis nyopdagede og nyrestaurerede maleri "Salvator Mundi" var under hammeren og slog rekorden for det dyreste salg af et kunstværk nogensinde med længder.

450,3 millioner dollar eller godt 2,8 milliarder kroner lød den endelige pris.

Værdien af særlige kunstværker er steget eksplosivt i de senere år, men hvorfor er nogle malerier mere værd end andre?

Der findes en elite på omkring 650 personer, der står bag handlerne af de allerdyreste kunstværker.

Det vurderer Flemming Friborg Jensen, lektor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS. Han er i øjeblikket ved at undersøge samspillet mellem billedkunst og markedskræfter fra cirka 1860 frem til i dag.

- Der er tale om en blandet skare af købere. Heriblandt tech-milliardærer fra Silicon Valley, rige arvinger og hedgefond-managere, forklarer Flemming Friborg Jensen til Videnskab.dk.

Samtidig kan man også føje nyrige asiater og arabiske oliemilliardærer til listen. Ejeren af det ovenstående da Vinci-maleri menes at være den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman.

Selv om mange kunstkritikere stadig har en romantisk idé om, hvad kunst er, kan man ikke længere ignorere, at økonomi har stor indflydelse på det globale kunstmarked.

- Enhver kunsthistoriker er nødt til at indse, om de vil det eller ej, at de navigerer i et felt, hvor værker har prisskilte. I dag er der tale om et globalt marked, hvor der ikke kun er vestlige kunstsamlere.

- I Taiwan findes der nogle af verdens største tech-milliardærer, og de har også meldt deres ankomst på kunstmarkedet. Det samme gælder naturligvis kineserne, fortæller Flemming Friborg Jensen.

I 1993 åbnede Nicolai Wallner sit galleri. Han har gennem årene oplevet en lang række forskellige købere, som naturligvis ikke kun består af milliardærer.

Han mener, at man kan dele køberne op i seks forskellige typer af kunder. Der folk, der vil forskønne deres hjem, kunstsamlere, kunstinvestorer, museer, virksomheder samt kunstkonsulenter, som yder rådgivning om kunstinvesteringer.

- Når man køber kunst, køber man sig til en form for royalty. Du viser, at du er sofistikeret på en anden måde. Det skaber en anden status og prestige omkring din person, i modsætning til en lystyacht, der symboliserer forbrug.

- Det viser, at du har refleksion og en dybde. Også selv om du har fået en til at købe det for dig, siger Nicolai Wallner.

Selv om man ikke ved præcist, hvorfor nogle kunstværker er mere værd end andre, er man dog klar over, hvilken gruppe kunstnere hvis malerier bliver solgt for de største summer.

- Der er tale om måske 200 berømte kunstnere.

- Det omfatter mest af alt en gruppe i kunstverdenen, som man ofte betegner som "The Old Masters", der tæller Leonardo da Vinci, Peter Paul Rubens og Rembrandt, men også impressionisterne og den abstrakte modernisme fra Picasso og frem, siger Flemming Friborg Jensen.

/ritzau/