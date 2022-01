Jakob Ellemann har corona: Går glip af regentjubilæum

Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre, er testet positiv for coronavirus, men er næsten symptomfri.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er blevet testet positiv for coronavirus.

Han går dermed glip af fejringen af dronningens regentjubilæum i Folketinget fredag.

Det skriver Jakob Ellemann-Jensen i et opslag på Twitter.

- Tillykke til H.M. Dronningen med det flotte regeringsjubilæum.

- Jeg havde glædet mig til at deltage i fejringen her i Folketinget senere i dag (fredag, red.). Men det bliver desværre uden mig, da jeg lige er testet positiv, skriver Venstre-formanden på Twitter.

Han skriver videre, at han "har det fint og er næsten symptomfri".

I september sidste år fortalte Jakob Ellemann-Jensen på Facebook, at hans far, Uffe Ellemann-Jensen, havde været alvorligt ramt af corona og lungebetændelse.

Den 80-årige tidligere formand for Venstre og eksudenrigsminister tilbragte tre uger på hospitalet.

- For fire uger siden - lige op til Venstres sommergruppemøde - blev han indlagt med lungebetændelse og corona. Han er og var færdigvaccineret, men han blev smittet alligevel. Han er ikke helt ung længere, så han blev ramt ganske voldsomt, skrev Jakob Ellemann-Jensen på Facebook 6. september.

Tirsdag annoncerede en anden politisk leder, Mai Villadsen fra Enhedslisten, at hun var testet positiv for coronavirus. Hun var "ikke så hårdt ramt", lød det i et opslag på Facebook.

Andre partiledere har også været ramt af virusset. Pernille Vermund (NB) og Søren Pape (K) har været smittet, mens sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) ligeledes har været testet positive for covid-19 tidligere i epidemien.

Dronning Margrethe kommer fredag formiddag forbi Folketinget til en officiel markering af sit 50-års jubilæum som Danmarks regent.

Inden da har hun været til statsråd også på Christiansborg Slot, hvor hun mødes med regeringens ministre.

/ritzau/