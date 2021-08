Jakob Ellemann-Jensen: Venstre er ikke længere i krise

- Jeg mener ikke, at Venstre er i krise. Jeg mener, at vi har været det.

- Vi er i gang med et genopretningsarbejde, det er ikke nemt.

Sådan siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, fredag på et pressemøde ved partiets sommergruppemøde i Kolding.

I den seneste meningsmåling, som analyseinstituttet Voxmeter har lavet for Ritzau, stod Venstre mandag til 14,5 procent af stemmerne fra vælgerne.

Det er ganske vist mere, end partiet lå til i foråret, hvor De Konservative overhalede Venstre som det største parti i blå blok ifølge meningsmålingerne.

Men det er stadig milevidt fra Venstres valgresultat på 23,4 procent ved folketingsvalget i 2019.

Da klimaordfører Tommy Ahlers (V) 3. august meddelte, at han forlader Folketinget, kunne Jakob Ellemann-Jensen konstatere, at Venstre havde mistet sine tre største stemmeslugere ved det seneste folketingsvalg.

De to andre var tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen og tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

Mens de to sidstnævntes farvel nok blev registreret med en vis lettelse af Jakob Ellemann-Jensen, fordi Løkke og Støjberg åbenlyst ikke var hans medspillere, så var afskeden med Ahlers, der var udset til at hente mange stemmer i byerne, anderledes smertefuld.

I denne valgperiode har desuden Marcus Knuth og Britt Bager forladt partiet og er skiftet til De Konservative, mens tidligere finansminister Kristian Jensen har forladt Folketinget for at blive særlig udsending i regeringens ambition om at blive medlem af FN's Sikkerhedsråd i 2025-2026.

Han er dog stadig medlem af Venstre lige som Tommy Ahlers.

Adspurgt om, hvorvidt frafaldet skyldes Jakob Ellemann-Jensens lederskab, siger han:

- Jeg er trist over, at Tommy har forladt politik. Jeg er trist over, at de andre har forladt Venstre, Kristian er dog stadig medlem.

- Men jeg tror nu ikke, at mange af dem har med mit lederskab at gøre, siger Venstre-formanden.

Jakob Ellemann-Jensen afviser, at han kan finde på at trække sig, hvis frafaldet fortsætter, eller hvis det går dårligt for Venstre ved næste folketingsvalg.

- Nej, det gør jeg ikke. Jeg overvejer ikke at stoppe. Jeg skruer op for mit engagement.

- Det vil jeg gøre, så længe jeg er i dansk politik, siger han.

/ritzau/