Jakob Ellemann-Jensens rådgiver stopper efter uenighed

Rådgiveren Jesper Kraft forlader Jakob Ellemann-Jensens side efter uenighed om strategiske beslutninger.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, mister sin rådgiver Jesper Kraft. Rådgiveren oplyser i opslag på de sociale medier herunder Twitter, at han stopper som rådgiver for Venstre-formanden.

- Da jeg blev rådgiver for Jakob, lovede jeg, at jeg altid ville sige tingene ærligt og uden omsvøb. Det har jeg gjort.

- Men det er svært at fungere godt som rådgiver i længden, hvis man for ofte er uenig i de strategiske beslutninger og den politiske retning, der bliver konsekvensen. Og så må vores veje skilles.

- Jeg havde gerne set det anderledes, men intet varer evigt.

Venstre bekræfter, at Jesper Kraft stopper som rådgiver i en meddelelse.

Her takker Jakob Ellemann-Jensen for samarbejdet med Jesper Kraft både i tiden som Venstre-formand, men også dengang Jesper Kraft var rådgiver for Jakob Ellemann-Jensen som miljø- og fødevareminister.

- Siden vores tid sammen i ministeriet og min første tid som formand har udfordringerne ændret sig, og derfor justerer jeg nu på mit hold, og Jesper stopper i Venstre, siger Venstre-formanden i meddelelsen.

/ritzau/