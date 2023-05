Jakob Ellemann mister en af sine tætteste rådgivere

Venstres formand og forsvarsminister, den sygemeldte Jakob Ellemann-Jensen, mister en af sine tætteste rådgivere.

Det sker, når Jakob Ullegård inden længe stopper i Forsvarsministeriet.

På LinkedIn skriver Jakob Ullegård, som arbejder som særlig rådgiver for forsvarsministeren, at han stopper i sit job den 31. juli.

- Efter over tre år med udfordringer ad libitum i dansk politik, så trækker jeg nu stikket for at suge lidt luft ind, skriver han.

Mens Jakob Ellemann-Jensen er sygemeldt med stress, er det Venstres Troels Lund Poulsen, som varetager jobbet som forsvarsminister.

Jakob Ellemann-Jensen blev sygemeldt for tre måneder siden.

I sidste uge skrev han i et opslag på Facebook, at han vender tilbage til Christiansborg og sit job som både Venstres formand, forsvarsminister og vicestatsminister den 1. august.

- Nu har jeg sagt op, så jeg følger Troels Lund Poulsens vikariat til dørs. Og tager så en pause for at puste ud for en stund, skriver Jakob Ullegård.

- For der har været mange travle og lange dage, uger og måneder. Dernæst håber jeg at kaste mig over nye gode sager, når der er gået noget tid. Hvad det bliver, det ved jeg ikke. Men det må tiden og jobmarkedet vise.

Regeringen står overfor at skulle præsentere sit bud på et forsvarsforlig, som Troels Lund Poulsen har en ambition at lande inden sommerferien.

Derfor regner Jakob Ullegård også med at nå at bidrage til de forhandlinger, skriver han.

I opslaget på LinkedIn takker Ullegård blandt andre Jakob Ellemann-Jensen og skriver, at han "håber på det bedste for hans kommende tilbagevenden".

- Også en særlig tak til Troels Lund Poulsen, som jeg har haft den glæde at arbejde rigtig, rigtig meget sammen med. En fornøjelse når kompetence, humor og ikke mindst resultater går i spænd – også selv om tempoet er højt, skriver han.

Jakob Ullegård har tidligere været sekretariatschef i Venstre. Han har også blandt andet været markedsdirektør i Dansk Erhverv, direktør hos Danske Rederier og kommunikationschef hos Dansk Energi.

Det er heller ikke første gang, at han har været særlig rådgiver for forsvarsministeren. Tilbage i 2011 var han særlig rådgiver for Gitte Lillelund Bech (V).

