Jakob Ellemann til Lars Løkke: Kom dog hjem

Statsminister Mette Frederiksen (S) gentog søndag aften under partilederdebatten, at hun gerne vil danne en bred regering, der skal have reformer i centrum.

Det mener Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre, ikke er troværdigt.

- Når nu statsministeren står og taler så varmt om reformer, så har du lige haft tre et halvt år til at gøre noget ved det. Det er pudsigt, at de her ting kommer i valgkampen, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Undskyld, men det lyder lidt som en, der gerne vil være statsminister for enhver pris.

Det var Lars Løkke Rasmussen, der som statsminister og Venstre-formand under en regeringskrise i 2014 udtalte, at han ikke ville være statsminister for enhver pris.

I dag er Lars Løkke Rasmussen politisk leder for Moderaterne, som definerer sig selv som et reformparti.

Jakob Ellemann-Jensen henvender sig i slutningen af debatten direkte til sin tidligere partifælle.

- Derfor bare håbet om - til Lars Løkke - at hvis de ting, du drømmer om - og som jo er groet i vores fælles tidligere baghave - så kom dog hjem, siger han.

Lars Løkke Rasmussen vil hverken pege på rød eller blå blok.

Han står dog ifølge de seneste dages målinger med de afgørende mandater og kan dermed komme til at afgøre, hvem der bliver statsminister.

Men man må forstå på Jakob Ellemann-Jensen, at han gerne ser Lars Løkke Rasmussen støtte blå blok, som halter noget efter rød blok i målingerne.

Det kommer, efter at han har kaldt en stemme på Moderaterne for en stemme på Socialdemokratiet.

Efter partilederdebatten uddyber han overfor journalister:

- Det, jeg hører Lars Løkke sige, er, at han gerne vil lave nogle af de reformer, som Mette Frederiksen ikke har præsenteret i løbet af de seneste 2,5 år.

- Nu er hun begyndt at tale lidt om det de seneste tre dage. Hun lyder for mig som en, der vil være statsminister for enhver pris, og hvis Løkke gerne vil lave reformer, så skal han komme over og lave det sammen med os i den blå blok.

/ritzau/