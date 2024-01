Jammerbugt-borgmester stopper efter 22 år

Mogens Gade (V), borgmester i Jammerbugt Kommune, vil ikke være borgmester efter kommunalvalget i 2025.

Det skriver Ekstra Bladet.

Mogens Gade kalder det på Facebook for en svær og vemodig beslutning. Han har været borgmester i kommunen i 22 år:

- Men jeg tror stadigvæk, at beslutningen er den rigtige både for Jammerbugt Kommune - Jammerbugt Venstre og for vores lille familie, skriver han på Facebook.

Ifølge Ekstra Bladet meldte Gade allerede ud ved kommunalvalget i 2021, at det var sidste gang, han ville være borgmesterkandidat.

Han skriver dog også, at han stadig er "topmotiveret" for opgaven og føler, at han fortsat har noget at bidrage med til kommunen.

Gade skriver ikke, om han agter at fortsætte som menigt byrådsmedlem.

